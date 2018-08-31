На пару пассажиров поезда Кисловодск-Тында, напавших на полицейского в Ростове, возбудили дело



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В Ростове возбудили уголовное дело на пассажиров поезда Кисловодск-Тында, избивших полицейского на жд вокзале в Ростове.



Как сообщалось ранее, 37-летний мужчина и его 31-летняя спутница ехали из Пятигорска в Тынду. В дороге пара выпивала. Вскоре они начали шуметь и мешать другим пассажирам. Проводник сообщил о дебоширах в линейный отдел полиции. Когда около часа ночи поезд прибыл в Ростов, их уже ждали полицейские. Правоохранители попросили пройти весёлую пару в дежурную часть. По дороге на перроне пьяные мужчина и женщина напали на полицейского. Они несколько раз ударили правоохранителя по голове, после чего их задержали коллеги сотрудника.

- В отношении пассажиров поезда возбуждены уголовные дела по статье «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», - рассказали в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ.



Расследование уголовного дела продолжается.