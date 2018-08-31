Авторизация

Регистрация


  • USD 68.27
  • EUR 79.02
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На пару пассажиров поезда Кисловодск-Тында, напавших на полицейского в Ростове, возбудили дело

На пару пассажиров поезда Кисловодск-Тында, напавших на полицейского в Ростове, возбудили дело
Фото: Infoorel.ru

В Ростове возбудили уголовное дело на пассажиров поезда Кисловодск-Тында, избивших полицейского на жд вокзале в Ростове.

Как сообщалось ранее, 37-летний мужчина и его 31-летняя спутница ехали из Пятигорска в Тынду. В дороге пара выпивала. Вскоре они начали шуметь и мешать другим пассажирам. Проводник сообщил о дебоширах в линейный отдел полиции. Когда около часа ночи поезд прибыл в Ростов, их уже ждали полицейские. Правоохранители попросили пройти весёлую пару в дежурную часть. По дороге на перроне пьяные мужчина и женщина напали на полицейского. Они несколько раз ударили правоохранителя по голове, после чего их задержали коллеги сотрудника.
- В отношении пассажиров поезда возбуждены уголовные дела по статье «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», - рассказали в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Расследование уголовного дела продолжается.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.