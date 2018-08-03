Авторизация

Регистрация


  • USD 63.54
  • EUR 73.56
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На озеленение двух районов Ростова потратят 7 миллионов рублей

На озеленение двух районов Ростова потратят 7 миллионов рублей
В Ростове на посадку зеленых насаждений в Железнодорожном и Кировском районе города потратят 7 миллионов рублей.

В настоящее время Комбинат благоустройства Железнодорожного района и Акционерное общество «Чистый город» ищет подрядчика, который выполнит работы по контрактам. Озеленение Кировского района обойдётся в 3 017 792 рублей, в Железнодорожном — в 3 883 591 рублей. Средства выделяются из бюджета города.

Согласно заказу, на улицах должны высадить клены, липы, каштаны и другие деревья, а также я кустарники барбариса, сирени, можжевельника и прочих. На клумбах должны появиться ирисы, нарциссы, тюльпаны, петуньи, бегонии, георгины и другие. Деревья и цветы высадят на улицах Ульяновской, Донской, Левобережной, Большой Садовой, проспектах Театральном, Ворошиловском и Соколова и других.

Помимо высадки, подрядчик должен обеспечить уход за зелёными насаждениями. Посадка растений, по условиям контракта, должна быть завершена до 31 ноября.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.