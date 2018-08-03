На озеленение двух районов Ростова потратят 7 миллионов рублей



В Ростове на посадку зеленых насаждений в Железнодорожном и Кировском районе города потратят 7 миллионов рублей.



В настоящее время Комбинат благоустройства Железнодорожного района и Акционерное общество «Чистый город» ищет подрядчика, который выполнит работы по контрактам. Озеленение Кировского района обойдётся в 3 017 792 рублей, в Железнодорожном — в 3 883 591 рублей. Средства выделяются из бюджета города.



Согласно заказу, на улицах должны высадить клены, липы, каштаны и другие деревья, а также я кустарники барбариса, сирени, можжевельника и прочих. На клумбах должны появиться ирисы, нарциссы, тюльпаны, петуньи, бегонии, георгины и другие. Деревья и цветы высадят на улицах Ульяновской, Донской, Левобережной, Большой Садовой, проспектах Театральном, Ворошиловском и Соколова и других.



Помимо высадки, подрядчик должен обеспечить уход за зелёными насаждениями. Посадка растений, по условиям контракта, должна быть завершена до 31 ноября.