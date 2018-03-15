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На озеленение центра Ростова-на-Дону выделили более 9 млн рублей

На озеленение центра Ростова-на-Дону выделили более 9 млн рублей
На озеленение центра донской столицы выделили более 9 миллионов рублей. Управление благоустройства Кировского района через сайт госзакупок ищет подрядчика, который выполнит все работы. Источником финансирования выступает городской бюджет. Цена контракта составляет 9 миллионов 310 тысяч рублей.

Согласно техническому заданию на высадку кустарников на одной из главных улиц города - Большой Садовой - потратят 2 миллиона 137 тысяч рублей. Покупка и установка арт-объектов обойдется в 709 тысяч рублей, а посадка цветов и кустарников по всему району обойдется чуть более чем 6,5 миллиона рублей.

Прописано, что все работы исполнитель должен выполнить в течение 30 дней с момента подписания контракта.

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