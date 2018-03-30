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На отдых для судей в отставке из Ростовской области выделили 2,8 млн рублей

На отдых для судей в отставке из Ростовской области выделили 2,8 млн рублей
На путевки для судей в отставке из Ростовской области потратили 2,8 миллиона рублей. Соответствующую заявку на сайте госзакупок оставляло Управление судебного департамента. Деньги на путевки выделили из федерального бюджета.

Так, согласно контракту за указанную сумму купили 70 путевок. Бывшие блюстители закона в скором времени отправятся на отдых. Проводить время судьи будут в санаториях Сочи, Пятигорска, Железноводска и Кисловодска.

В техзадании прописано, что номера для служителей Фемиды должны быть оборудованы всем необходимым, а на территории обязательно должен располагаться бассейн. Питание должно быть трехразовым, также предусматривается шведский стол.

Кроме того, на территории должен быть спортивный и тренажерный залы, бильярд, настольный теннис, библиотека и косметический кабинет.

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