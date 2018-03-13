На организацию фестиваля болельщиков с участием звёзд в Ростове выделят 80 млн рублей



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В Ростове на фестиваль болельщиков во время ЧМ-2018 потратят около 80 млн рублей. В настоящее время Дирекция по подготовке и проведению игр чемпионата мира по футболу Ростова ищет организатора. На мероприятия, запланированные с 14 июня по 15 июля, выделяют 80 миллионов 296 тысяч рублей из бюджета региона.



Фестиваль пройдёт на территории фан-зоны, которая будет организована на Театральной площади. Исполнитель должен организовать не менее пяти тематических дней. По условиям договора в мероприятиях должны принять участие не менее пяти артистов федерального или международного уровней и 25 - областного. Развлекать гостей также будут три популярных в стране ведущих.



Для фестиваля на территории фан-зоны оборудуют пять площадок в футбольном стиле с игровыми аттракционами и три - для спортивных соревнований. Там же для болельщиков создадут зону киберспорта и уголки, где гости смогут ознакомиться с историей Донского края.



Кроме этого, подрядчик должен будет разработать виртуального гида по Ростову и области. Система позволит изучить основные достопримечательности региона и города в интерактивном режиме.



В программе мероприятий 14, 17 июня и 15 июля запланированы художественная и хореографическая постановки.



В рамках фестиваля болельщиков будет работать фотозона в стиле ЧМ, выставки молодых художников, архитекторов, скульпторов и декораторов.



Заявки на участие в конкурсе от потенциальных организаторов принимаются до 21 марта. Проект мероприятий исполнитель должен составить в течение десяти дней с даты заключения договора.