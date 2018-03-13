Авторизация

Регистрация


  • USD 57.02
  • EUR 70.52
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На организацию фестиваля болельщиков с участием звёзд в Ростове выделят 80 млн рублей

На организацию фестиваля болельщиков с участием звёзд в Ростове выделят 80 млн рублей
Фото: Vlg-media.ru

В Ростове на фестиваль болельщиков во время ЧМ-2018 потратят около 80 млн рублей. В настоящее время Дирекция по подготовке и проведению игр чемпионата мира по футболу Ростова ищет организатора. На мероприятия, запланированные с 14 июня по 15 июля, выделяют 80 миллионов 296 тысяч рублей из бюджета региона.

Фестиваль пройдёт на территории фан-зоны, которая будет организована на Театральной площади. Исполнитель должен организовать не менее пяти тематических дней. По условиям договора в мероприятиях должны принять участие не менее пяти артистов федерального или международного уровней и 25 - областного. Развлекать гостей также будут три популярных в стране ведущих.

Для фестиваля на территории фан-зоны оборудуют пять площадок в футбольном стиле с игровыми аттракционами и три - для спортивных соревнований. Там же для болельщиков создадут зону киберспорта и уголки, где гости смогут ознакомиться с историей Донского края.

Кроме этого, подрядчик должен будет разработать виртуального гида по Ростову и области. Система позволит изучить основные достопримечательности региона и города в интерактивном режиме.

В программе мероприятий 14, 17 июня и 15 июля запланированы художественная и хореографическая постановки.

В рамках фестиваля болельщиков будет работать фотозона в стиле ЧМ, выставки молодых художников, архитекторов, скульпторов и декораторов.

Заявки на участие в конкурсе от потенциальных организаторов принимаются до 21 марта. Проект мероприятий исполнитель должен составить в течение десяти дней с даты заключения договора.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.