На охрану ростовских мостов потратят почти 33 млн рублей



Около 33 миллиона рублей выделили на охрану мостов в Ростове-на-Дону. Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры донской столицы ищет подрядчика, который выполнит все работы. На эти цели израсходуют 32 939 060 рублей из казны региона.



Как указано в документации, основная работа победителя аукциона заключается в охране общественного порядка. Безопасность исполнитель должен обеспечивать на путепроводах улицы Текучева и Западного обхода. Помимо этого,под контролем подрядчика будет находиться мостовой переход через реку Дон в створе проспектов Ворошиловского и Сиверса, а также путепровод по проспекту Стачки через ж/д пути.



Следить за порядком, согласно договору, будут с 1 июня по 31 декабря 2018 года.