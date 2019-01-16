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На одной из ростовских улиц целый день не будет света

На одной из ростовских улиц целый день не будет света
В Ростове на одной из улиц почти на сутки выключат электричество. Жители Зелёной останутся без света 21 января. Об этом сообщает МКП «Ростгорсвет».

Электроэнергии не будет с 9 до 16 часов. Отключения связаны с техническим ремонтом оборудования.

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