На одном из участков трассы М-4 «Дон» увеличили допустимую скорость движения



Фото: Ugpressa.ru



На трассе М-4 «Дон» на участке в Ростовской области увеличили допустимую скорость движения.



С 6 сентября отрезок дороги с 1 091-го по 1 119-й километр можно проезжать со скоростью 110 километров в час. Ранее максимальная разрешенная скорость на этом участке была 90 километров в час. Предполагается, что данная мера будет способствовать сокращению количества ДТП на трассе.



Добавим, что 15 сентября должен завершиться ремонт участка трассы с 907-го по 933-й километр. А 30 ноября планируется завершить реконструкцию моста через пойму Дона на 1 070-м километре и путепровода на 1 002-м километре.