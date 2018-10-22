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На обеспечение безопасности на стадионе во время матча «Ростов» - «Зенит» потратят более трёх миллионов рублей

На обеспечение безопасности на стадионе во время матча «Ростов» - «Зенит» потратят более трёх миллионов рублей
Во время матча Кубка России между ФК «Ростов» и «Зенитом» безопасность будут обеспечивать 120 сотрудников частной охранной организации. На их услуги потратят 637 200 руб. Всего на обеспечение безопасности во время игры ФК «Ростов» потратит 3 337 200 рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Охранники ЧОП будут находиться в секторах стадиона, ВИП-зонах, местах для СМИ, на въездах и в пропускных пунктах.
Основная часть суммы – 2 700 000 рублей – будет направлена на оплату услуг 900 контроллеров-распорядителей. В обязанности стюардов входят проверка билетов и досмотр болельщиков на входе на предмет проноса запрещенных предметов.

Контроллеры-распорядители также будут следить за безопасностью на территории «Ростов Арены» и парковках стадиона. Рабочая смена стюардов продлится восемь часов.

Напомним, встреча 1/8 финала Кубка России между «Ростовом» и питерским «Зенитом» пройдёт на «Ростов Арене» 1 ноября. Начало матча - в 19.00.

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