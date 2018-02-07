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На новые иномарки для правительства Ростовской области выделяют более 7 млн рублей

На новые иномарки для правительства Ростовской области выделяют более 7 млн рублей
Новые иномарки для правительства Ростовской области обойдутся почти в 7 миллионов рублей. Подведомственное министерству транспорта государственное унитарное автотранспортное предприятие (ГУ АТП) Ростовской области разместило соответствующую заявку на сайте госзакупок. Стоимость соглашения достигает 7 233 200 рублей. Дорогие машины организация закупит на собственные средства. 

Указано, что исполнитель должен предоставить две иномарки с двигателем 3.0 литра и мощностью не менее 330 лошадиных сил. Основными требованиями заказчика являются безключевой доступ в салон, двухзонный климат-контроль, системы контроля слепых зон и курсовой устойчивости. Передние сидения должны регулироваться автоматически, а для контроля состояния колес необходима система мониторинга давления в шинах.

В заявке не отмечается, какая именно требуется модель, однако заданным критериям соответствует «Ауди А6». 

Отметим, каждый год Государственное унитарное автотранспортное предприятие тратит сотни миллионов рублей на новые авто. Так, в 2017 году ведомство приобрело 10 дорогих иномарок.

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