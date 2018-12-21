На новогодних каникулах в Ростове отменят 8 городских и 8 пригородных электричек



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На Дону на период новогодних каникул отменят 16 электропоездов. Об этом сообщает интернет-портал «Ростов-Транспорт».



Уже с 30 декабря перестанут ходить городские электрички Ростов — Ростов-Западный, отправляющиеся в 7:18, Ростов-Западный — Кизитеринка на 7:47 и обратный состав, отправляющийся в 18:02. Электрички возобновят движение после 8 января.



В этот же период отменяется электричка Кизитеринка — Ростов отправлением в 9:08 и поезд, идущий в обратном направлении в 16:46. Не будут курсировать и городские поезда Ростов — Первомайская — Ростов-Западный и Ростов-Западный — Ростов. Отменяется вечерняя электричка на 18:51 Ростов-Западный — Первомайская — Ростов.



На пригородных маршрутах отменяются поезда Ростов — Азов на 05:04, 05:50 и 17:26 и следующие в обратном направлении в 06:19, 07:35 и 18:46. Паузу в движении сделают электрички Ростов — Батайск и Батайск — Ростов.

Пригородные электропоезда также возобновят движение после 8 января.