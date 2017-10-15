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В нижней части переулка Соборного в Ростове началось благоустройство пешеходной зоны

В нижней части переулка Соборного в Ростове началось благоустройство пешеходной зоны
В Ростове началась реконструкция переулка Соборного на участке от улицы Ульяновской до набережной.

На данном участке рабочие сейчас снимают верхний слой асфальта, а также ведётся перекладка коммуникаций под землю. Здесь планируется сузить проезжую часть и расширить тротуар. На пешеходной части также установят уличные фонари под старину, скамейки и растения в кадках.

Таким образом, часть переулка от центрального рынка до улицы Береговой станет продолжением пешеходной зоны, обустроенной от Большой Садовой до Соборной площади.

Сейчас из-за работ движение по переулку Соборному ограничено. Так, для транспорта закрыта часть переулка от улицы Береговой до Ульяновской.
В нижней части переулка Соборного в Ростове началось благоустройство пешеходной зоныВ нижней части переулка Соборного в Ростове началось благоустройство пешеходной зоныВ нижней части переулка Соборного в Ростове началось благоустройство пешеходной зоныВ нижней части переулка Соборного в Ростове началось благоустройство пешеходной зоныВ нижней части переулка Соборного в Ростове началось благоустройство пешеходной зоны

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