В нижней части переулка Соборного в Ростове началось благоустройство пешеходной зоны



В Ростове началась реконструкция переулка Соборного на участке от улицы Ульяновской до набережной.



На данном участке рабочие сейчас снимают верхний слой асфальта, а также ведётся перекладка коммуникаций под землю. Здесь планируется сузить проезжую часть и расширить тротуар. На пешеходной части также установят уличные фонари под старину, скамейки и растения в кадках.



Таким образом, часть переулка от центрального рынка до улицы Береговой станет продолжением пешеходной зоны, обустроенной от Большой Садовой до Соборной площади.



Сейчас из-за работ движение по переулку Соборному ограничено. Так, для транспорта закрыта часть переулка от улицы Береговой до Ульяновской.

