На Нижнем Темернике в Ростове забил коммунальный фонтан





В Ростове в районе Нижний Темерник забил фонтан. Коммунальная авария произошла около шести часов утра 23 августа на мосту по улице Армянской.



Местные жители сняли «гейзер» на видео и опубликовали кадры в соцсети. На записи видно, что струи воды поднимаются вверх на несколько метров. Вода залила дорогу.







Отметим, что коммунальные порывы происходят в Ростове достаточно часто в разных районах города. Так, этим летом, из-за многочисленных аварий несколько раз откладывалось возобновление подачи горячей воды после опрессовки.



Не смотря на масштабы проблемы, в донской столице вместо капитальной реконструкции сетей, продолжают латать дыры.