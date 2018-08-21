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На Нижнем Темернике в Ростове забил коммунальный фонтан

На Нижнем Темернике в Ростове забил коммунальный фонтан

В Ростове в районе Нижний Темерник забил фонтан. Коммунальная авария произошла около шести часов утра 23 августа на мосту по улице Армянской.

Местные жители сняли «гейзер» на видео и опубликовали кадры в соцсети. На записи видно, что струи воды поднимаются вверх на несколько метров. Вода залила дорогу.



Отметим, что коммунальные порывы происходят в Ростове достаточно часто в разных районах города. Так, этим летом, из-за многочисленных аварий несколько раз откладывалось возобновление подачи горячей воды после опрессовки.

Не смотря на масштабы проблемы, в донской столице вместо капитальной реконструкции сетей, продолжают латать дыры.

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