На нескольких улицах Ростова отключили светофоры



В Ростове-на-Дону на некоторых улицах не работают светофоры. Отключения будут действовать до вечера 28 декабря.



Так, в районе остановки «Совхоз» по проспекту Королёва и на отрезке Орская — Каскадная светофоры включат только после 17 часов.



Также до 18 часов они не будут работать на участках от улицы Металлургической до переулка Воровского, от Металлургической до Образцовой и от Образцовой до улицы Веры Пановой.



В центре города светофоры отключены между Ворошиловским проспектом и улицей Максима Горького. Заработают они после 16 часов.



Электроэнергии нет в связи с проведением технических работ.