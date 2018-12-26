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На нескольких улицах Ростова отключили светофоры

На нескольких улицах Ростова отключили светофоры
В Ростове-на-Дону на некоторых улицах не работают светофоры. Отключения будут действовать до вечера 28 декабря.

Так, в районе остановки «Совхоз» по проспекту Королёва и на отрезке Орская — Каскадная светофоры включат только после 17 часов.

Также до 18 часов они не будут работать на участках от улицы Металлургической до переулка Воровского, от Металлургической до Образцовой и от Образцовой до улицы Веры Пановой.

В центре города светофоры отключены между Ворошиловским проспектом и улицей Максима Горького. Заработают они после 16 часов.

Электроэнергии нет в связи с проведением технических работ.

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