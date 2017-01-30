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На некоторых улицах Ростова ограничат движение из-за коммунальных работ

На некоторых улицах Ростова ограничат движение из-за коммунальных работ

В Ростове-на-Дону из-за коммунальных работ на некоторых улицах изменится схема движения транспорта.

С 31 января по 19 марта будут проводиться работы на улице Герасименко. На участке от улицы Погодина в направлении дома № 16 по улице Герасименко будет введено односторонне движение транспорта. Кроме того, транспорт сможет двигаться только в одну сторону от улицы Погодина в направлении переулка Ашхабадский. Изменение схемы движения связано с работами на газопроводе.

С 17 февраля по 31 марта из-за прокладки водопровода будет прекращено движение на нескольких улицах Железнодорожного района. С 17 февраля по 3 марта нельзя будет проехать по переулку Бойцовский на участке от улицы Портовая до улицы Матросова. С 3 марта по 18 марта — по Матросова от переулка Бойцовский до Синявского. А с 18 по 31 марта будет закрыто движение по Матросова на участке от переулка Синявский до улицы Коминтерна.

Напомним, в Первомайском районе также будут введены ограничения. С 9 февраля по 9 марта автомобили не смогут двигаться по кольцу ул. Менжинского - ул. Троллейбусная - ул. Курчатова - ул. Российская.

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