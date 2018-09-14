На неделе в Ростове прогнозируется прохладная и облачная погода



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В Ростове наступившая неделя будет облачной и прохладной. Осадков при этом не ожидается.



По прогнозу Ростовского Гидрометцентра, с 17 по 23 сентября в донской столице установится переменная облачность. Температура зафиксируется на уровне +21…+24 градуса. К выходным потеплеет до +25…+26 градусов. Ночью столбики термометра будут опускаться до +11…+13 градусов.



Небольшой дождь прогнозируется лишь в понедельник. Неделя будет практически безветренной.