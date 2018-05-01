На набережной в Ростове проходит репетиция парада



Фото: vk.com/etorostovnadonu



В Ростове на городской набережной проходит репетиция военного парада, посвящённого 100-летию Южного военного округа. 5 мая здесь состоятся показ авиационной техники и парад боевых кораблей.



За пару дней до мероприятия, 3 мая, в небе над Ростовом манёвры отрабатывали Ил-76, Ан-26, Ан-12 и Л-410, самолёты оперативно-тактической авиации ЮВО - Су-24М, Су-25СМ, Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-34. Ростовчане также смогли увидеть вертолёты Ми-8АМТШ «Терминатор», Ми-26, Ми-28Н «Ночной охотник», Ми-35М и Ка-52 «Аллигатор».



Как рассказали в пресс-службе Южного военного округа, проход вертолетной группы осуществляется на укороченных дистанциях со скоростью от 100 до 180 км/час с интервалом в 50 метров между лопастями вертолетов. Самолеты пролетают на высоте 250-300 метров со скоростью около 600 км/час, военно-транспортная авиация - на высоте 300 метров со скоростью 500-600 км/час.



Кульминацией воздушного парада авиации станут показательные выступления парашютистов ЮВО, которые после постановки дымовой завесы самолетами Су-24М на управляемых парашютных системах пронесут в свободном полете флаг России и знамя Южного военного округа. Тренировку парашютистов 3 мая ростовчане также могли наблюдать с городской набережной.







Напомним, воздушный парад начнётся 5 мая в 13 часов на набережной Дона. Одновременно ростовчане смогут наблюдать проход боевых кораблей. К этому времени завершится праздничный парад войск Ростовского-на-Дону гарнизона на Театральной площади. Его начало запланировано на 10 часов.



