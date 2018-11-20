На набережной Ростова вандалы разбили арт-объект



Неизвестные разбили стекло композиции «Индустриальное сердце». Инцидент произошёл 22 ноября.



Одна из частей стеклянного «колпака» разбита почти вдребезги. Крупные осколки валяются на земле. В пробитой стенке теперь появились огромные дыры, из-за которых может пострадать само механическое сердце. Пока оно остаётся нетронутым.



Все монетки, которые ростовчане и гости города кидали на память в щели между стёклами, пропали.



Напомним, 4 октября, вандалы также повредили инсталляцию и выгребли из неё все деньги.

