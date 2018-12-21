На многих улицах Ростова до вечера не будут работать светофоры



На нескольких ростовских улицах отключают светофоры. Департамент автодорог сообщает, что 24 декабря до 13 часов не будут работать светофоры на пересечении Большой Садовой и Будённовского.



До 17 часов их отключат на остановке «Совхоз» по улице Королёва. До этого же часа погаснут светофоры на пересечениях улицы Мечникова и переулка Доломановский, Каскадной и Орской, улицы Максима Горького и проспекта Будённовский, а также Пушкинской и Островского.



Отключения связаны с проведением плановых работ на электросетях.