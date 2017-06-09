На митинг оппозиции в Ростове вышли порядка тысячи человек





В Ростове в митинге оппозиции приняли участие порядка тысячи человек. Как ранее писал Rostov.ru, санкционированная акция проходила в сквере имени города Дортмунда, расположенном на пересечении улицы Тружеников и проспекта Стачки в Советском районе города.



Мероприятие началось позднее намеченного, поскольку организаторы попросили дать время участникам митинга добраться из других районов города. Действительно, если в 10 часов утра в сквере было немноголюдно, то уже через час здесь собрались порядка 500-600 человек. К полудню акцию посетили уже около тысячи ростовчан и жителей области. Эти цифры подтверждают и сотрудники полиции, обеспечивающие общественный порядок во время митинга.







Выступить на сцене предлагали всем желающим. Как и было заявлено организаторами, в основном выступающие говорили о борьбе с коррупцией и сменяемости власти. Но при этом люди сообщали и о частных проблемах. Среди выступающих были обманутые дольщики ЖК «Европейский», противники системы сбора денег с грузовиков «Платон».



Среди участников было много молодёжи. Её представители также поднимались на сцену. Среди них - Виктор Трубачев, известный под псевдонимом ВитьОК Ростовский. Юный рэпер стал популярен после участия в шоу «Два голоса» на канале СТС.



Отметим, что никаких инцидентов во время массового мероприятия не произошло. Стоит добавить, что прошедший митинг стал самой масштабной разрешённой акцией оппозиции за последние годы.



