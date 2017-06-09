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На митинг оппозиции в Ростове вышли порядка тысячи человек

На митинг оппозиции в Ростове вышли порядка тысячи человек

В Ростове в митинге оппозиции приняли участие порядка тысячи человек. Как ранее писал Rostov.ru, санкционированная акция проходила в сквере имени города Дортмунда, расположенном на пересечении улицы Тружеников и проспекта Стачки в Советском районе города.

Мероприятие началось позднее намеченного, поскольку организаторы попросили дать время участникам митинга добраться из других районов города. Действительно, если в 10 часов утра в сквере было немноголюдно, то уже через час здесь собрались порядка 500-600 человек. К полудню акцию посетили уже около тысячи ростовчан и жителей области. Эти цифры подтверждают и сотрудники полиции, обеспечивающие общественный порядок во время митинга.

На митинг оппозиции в Ростове вышли порядка тысячи человек

Выступить на сцене предлагали всем желающим. Как и было заявлено организаторами, в основном выступающие говорили о борьбе с коррупцией и сменяемости власти. Но при этом люди сообщали и о частных проблемах. Среди выступающих были обманутые дольщики ЖК «Европейский», противники системы сбора денег с грузовиков «Платон».

Среди участников было много молодёжи. Её представители также поднимались на сцену. Среди них - Виктор Трубачев, известный под псевдонимом ВитьОК Ростовский. Юный рэпер стал популярен после участия в шоу «Два голоса» на канале СТС.

Отметим, что никаких инцидентов во время массового мероприятия не произошло. Стоит добавить, что прошедший митинг стал самой масштабной разрешённой акцией оппозиции за последние годы.

На митинг оппозиции в Ростове вышли порядка тысячи человек

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