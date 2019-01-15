Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На месте взрыва в Шахтах криминалисты не обнаружили следов взрывчатки

На месте взрыва в Шахтах криминалисты не обнаружили следов взрывчатки
Криминалисты в ходе проверки не обнаружили следов взрывчатки на месте происшествия в Шахтах. Об этом 16 января сообщили в Следственно комитете РФ.

Напомним, 14 января в многоквартирном доме по улице Хабарова произошёл взрыв, унёсший жизни пяти человек. Мужчина и его маленькая дочь госпитализированы.

На восьмом и девятом этажах частично разрушены пять квартир. Сейчас специалисты уже закончили разбирать завалы на месте ЧП, однако расследование ещё продолжается. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

В ходе осмотра криминалисты не обнаружили следов взрывчатых веществ. Взяв смывы со стен помещений, эксперты проведут химический анализ.

Эпицентром взрыва стала квартира № 72, в которой проживала 66-летняя пенсионерка. Следователи обнаружили, что кран подачи газа в помещение находился в положении «открыто». Газовая плита была изъята для расследования.

- Следовали и криминалисты СК России продолжают работу на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства, - сообщили в СУ СК России.

Специалисты продолжают осмотр строительных конструкций и частей внутридомового оборудования.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.