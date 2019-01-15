На месте взрыва в Шахтах криминалисты не обнаружили следов взрывчатки



Криминалисты в ходе проверки не обнаружили следов взрывчатки на месте происшествия в Шахтах. Об этом 16 января сообщили в Следственно комитете РФ.



Напомним, 14 января в многоквартирном доме по улице Хабарова произошёл взрыв, унёсший жизни пяти человек. Мужчина и его маленькая дочь госпитализированы.



На восьмом и девятом этажах частично разрушены пять квартир. Сейчас специалисты уже закончили разбирать завалы на месте ЧП, однако расследование ещё продолжается. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.



В ходе осмотра криминалисты не обнаружили следов взрывчатых веществ. Взяв смывы со стен помещений, эксперты проведут химический анализ.



Эпицентром взрыва стала квартира № 72, в которой проживала 66-летняя пенсионерка. Следователи обнаружили, что кран подачи газа в помещение находился в положении «открыто». Газовая плита была изъята для расследования.



- Следовали и криминалисты СК России продолжают работу на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства, - сообщили в СУ СК России.



Специалисты продолжают осмотр строительных конструкций и частей внутридомового оборудования.