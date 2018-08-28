На месте старого аэропорта в Ростове построят высотку для правительства



Иллюстрация: Kirpikova.ru



На территории старого аэропорта в Ростове построят правительственный квартал для чиновников. Подробности о переезде госслужащих в Первомайский район рассказал заместитель главы администрации Ростова Дмитрий Чернышов.



Планируется, что на новое место переедут сотрудники правительства Ростовской области, городской администрации, налоговой инспекции и арбитражные судьи. Разрабатывать дизайн чиновничьего здания будут французские архитекторы.



Добавим, что здесь же появится жилой квартал с социальными объектами и торговыми центрами.



Напомним, что перенос офисов различных ведомств из центра связан с идеей разгрузить центр города от транспорта.