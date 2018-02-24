На майские праздники из Ростова пустят дополнительные поезда в города-курорты



РЖД к майским праздникам запустит дополнительные поезда из Ростова-на-Дону в Адлер и Кисловодск.



27 и 28 апреля жители донской столицы смогут отправиться из Ростова в Адлер на поезде № 682, который будет отбывать в 22:33 и прибудет в 9:22, как указано на сайте «Ростов-Транспорт». Кроме того, на 28 апреля назначен третий поезд № 684. Состав отправится из южной столицы в 18:31 и прибудет в Адлер в 6:56.



Обратное отправление дополнительного поезда № 682 будет 2 и 6 мая, № 684 — 9 мая.

28 апреля назначен скорый поезд № 204 Ростов — Кисловодск. Отправление — в 21:03, прибытие в город-курорт — в 6:50. В обратную сторону поедет поезд № 203. Дата отправления состава — 2 мая в 21:14, прибытие в Ростов-на-Дону — в 6:26.