На майские праздники из Ростова пустят дополнительные поезда в Адлер и Кисловодск





На майские праздники из Ростова пустят дополнительные поезда. 28 апреля из южной столицы в Адлер, кроме обычных, выедут еще сразу четыре дополнительных поезда, и отправляться они будут вечером один за другим: в 17:26, 18:31, 18:57 и 22:33. Время пути- около 12 часов. Цена билета в плацкарт- от 1280 руб., в купе- от 2100. Вагонов с люксами не предусмотрено.



Из Адлера в Ростов дополнительные поезда отправятся 28 апреля в 17:34, 30 апреля в 17:41, 1 и 9 мая в 15:58. Кроме того, вернуться в южную столицу можно будет обычным ежедневным поездом, который отправляется в 19:50.



Из Ростова в Кисловодск дополнительный рейс пустят 28 апреля в 22:11. Время пути- около 12 часов. Цена плацкарта- примерно 1345 руб., купе- 2366 руб.



Обратно в Ростов 1 и 9 мая можно будет добраться дополнительным рейсом, который отправляется в 22:40. Кроме этого, обычный поезд выезжает по четным датам из Кисловодска в южную столицу в 15:09.



Кроме того, напомним, что с 1 мая по маршруту начнет ездить скоростной электропоезд «Ласточка». Выезжать он будет в 14:42 из Ростова, в 6:12 из Кисловодска и доедет до места назначения примерно за семь часов. Минимальная цена проезда полного маршрута в вагоне второго класса составляет 914 руб., в первом классе - 2137 руб.