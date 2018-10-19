На маршруты №94 и №96 вышли автобусы сразу двух ростовских перевозчиков



Сразу две транспортные компании выпустили свои автобусы по маршрутам №94 и №96. Противостояние двух транспортных компаний началось 21 октября.



В Ассоциации работников транспорта и туризма сообщили, что один из перевозчиков вышел на маршрут нелегально. Транспорт компании "Ипопат-Юг", выигравшей конкурс на обслуживание маршрутов №94 и №96 выполнила все требования договора и вышла на линии.



Однако перевозчик ОАО АТП-3 "Транссервис", ранее обслуживающий это направление, также выпустил машины по маршруту, не имея на это никакого законного основания.



В итоге получилось, что на линии вышли около 50 автобусов, что в два раза больше, чем обычно.



В Ассоциации добавили, что у перевозчика-нарушителя к тому же отключили систему безналичного проезда. Теперь пассажиры вынуждены платить за проезд 24 рубля, вместо 20-ти.