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На маршруты №94 и №96 вышли автобусы сразу двух ростовских перевозчиков

На маршруты №94 и №96 вышли автобусы сразу двух ростовских перевозчиков
Сразу две транспортные компании выпустили свои автобусы по маршрутам №94 и №96. Противостояние двух транспортных компаний началось 21 октября.

В Ассоциации работников транспорта и туризма сообщили, что один из перевозчиков вышел на маршрут нелегально. Транспорт компании "Ипопат-Юг", выигравшей конкурс на обслуживание маршрутов №94 и №96 выполнила все требования договора и вышла на линии.

Однако перевозчик ОАО АТП-3 "Транссервис", ранее обслуживающий это направление, также выпустил машины по маршруту, не имея на это никакого законного основания.

В итоге получилось, что на линии вышли около 50 автобусов, что в два раза больше, чем обычно.

В Ассоциации добавили, что у перевозчика-нарушителя к тому же отключили систему безналичного проезда. Теперь пассажиры вынуждены платить за проезд 24 рубля, вместо 20-ти.

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