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На магистральной улице Ростова закрыли движение из-за дефектов проезжей части

На магистральной улице Ростова закрыли движение из-за дефектов проезжей части
В Ростове причиной ограничения движения на одном из участков дороги стали дефекты на проезжей части. Запрет введён на магистральной улице на отрезке от Левобережной до Южного подъезда к городу.

По информации донского управления ГИБДД, на данном участке дороги отсутствовали крышки люков, концевые элементы барьерного ограждения. Кроме того, не работало освещение, и были загрязнены технические средства организации движения.
- Организации, обслуживающей эту улицу, 21 мая 2018 года вручено предписание на установку временных дорожных знаков, информирующих о запрете движения, - сообщили в ГИБДД. - Данное предписание не исполнено, в результате чего возбуждено дело об административном правонарушении.

В Госавтоинспекции добавили, что движение на данном участке будет возобновлено после устранения всех недостатков. Пока же водителей просят заранее продумывать маршрут, с учётом введённого ограничения.

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