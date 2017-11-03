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На левом берегу возле «Ростов Арены» разлилось «озеро»: видео

На левом берегу возле «Ростов Арены» разлилось «озеро»: видео
На левом берегу возле «Ростов Арены» разлилось «озеро». Ростовчанин Денис снял ролик о том, как ливневки «справляются» со своей задачей.

По словам автора видео, гигантская лужа глубиной 15-20 сантиметров появилась на этой развилке после дождя. Особо отметил мужчина и тот факт, что ливневки не справились со стихией, которая не была особенно сильной.

В результате вся проезжая часть оказалась затоплена, а машинам приходится буквально плыть по ней.

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