На левом берегу возле «Ростов Арены» разлилось «озеро»: видео



На левом берегу возле «Ростов Арены» разлилось «озеро». Ростовчанин Денис снял ролик о том, как ливневки «справляются» со своей задачей.



По словам автора видео, гигантская лужа глубиной 15-20 сантиметров появилась на этой развилке после дождя. Особо отметил мужчина и тот факт, что ливневки не справились со стихией, которая не была особенно сильной.



В результате вся проезжая часть оказалась затоплена, а машинам приходится буквально плыть по ней.



