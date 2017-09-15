На гребном канале в Ростове появится роллердром





На гребном канале в Ростове появится роллердром. Его установка обойдётся в 1,5 млн рублей.



Конструкция будет состоять из кикера (небольшой трамплин), квотерпайпа (разгонная горка, переходящая в плоскую поверхность) и скейт-плаза. Сейчас спортивная школа «Гребной канал «Дон» через сайт госзакупок ищет подрядчика для выполнения работ. Установка роллердрома финансируется из собственных средств.



Подрядчик должен завершить все работы до 30 ноября. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 29 сентября. Исполнитель станет известен 2 октября.