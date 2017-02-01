На границе задержали супругов, пытавшихся скрыться от правосудия на Украине





В Ростовской области на границе задержали супружескую пару, которая пыталась скрыться на территории Украины после совершения ряда преступлений.



30-летний россиянин и 26-летняя украинка пытались пересечь границу в автомобильном пункте пропуска Матвеев-Курган.

- По поступившей пограничникам ориентировке стало известно, что указанные лица совершили ряд краж из магазинов бытовой техники на территории города Таганрога и в других регионах России, - рассказали в пресс-службе ПУ ФСБ России по Ростовской области. - Злоумышленникам не удалось скрыться на территории сопредельного государства и таким образом уйти от ответственности.



Со времени поступления ориентировки от правоохранителей прошло меньше суток.



Всего в прошлом 2016 году пограничниками Ростовской области при попытке пересечения границы было задержано около 400 лиц, находящихся в розыске, через границу не пропущено по различным причинам больше тысячи человек.