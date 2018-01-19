На границе в Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в жестоком изнасиловании на Ставрополье



Фото: Prograzhdanstvo.ru



В Ростовской области на международном автомобильном пункте пропуска Донецк задержали мужчину, подозреваемого в жестоком изнасиловании. Преступление произошло в Ставропольском крае.



Преступника задержали 19 января, когда он пытался пересечь границу.

- Во время прохождения пограничного контроля лиц, въезжающих в Россию, сотрудники погранслужбы опознали мужчину, находящегося в федеральном розыске за изнасилование, совершенное с особой жестокостью, - рассказали в Погрануправлении ФСБ России по Ростовской области.



Задержанного передали сотрудникам полиции. В ближайшее время он предстанет перед судом.