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На границе в Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в жестоком изнасиловании на Ставрополье

На границе в Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в жестоком изнасиловании на Ставрополье
Фото: Prograzhdanstvo.ru

В Ростовской области на международном автомобильном пункте пропуска Донецк задержали мужчину, подозреваемого в жестоком изнасиловании. Преступление произошло в Ставропольском крае.

Преступника задержали 19 января, когда он пытался пересечь границу.
- Во время прохождения пограничного контроля лиц, въезжающих в Россию, сотрудники погранслужбы опознали мужчину, находящегося в федеральном розыске за изнасилование, совершенное с особой жестокостью, - рассказали в Погрануправлении ФСБ России по Ростовской области.

Задержанного передали сотрудникам полиции. В ближайшее время он предстанет перед судом.

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