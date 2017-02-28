На границе в Ростовской области задержали контрабандистов с экзотическими животными





В Ростовской области на границе с Украиной задержали контрабандистов, пытавшихся ввезти в Россию экзотических животных.



На окраине посёлка Чертково пограничники задержали трёх россиян, которые под покровом ночи пытались переместить контрабандный груз в Россию с территории соседнего государства.

- У нарушителей изъяты шесть обезьян и два кенгуру, на которых отсутствовали сопроводительные документы, - рассказали в Погрануправлении ФСБ РФ по Ростовской области. - По предварительной оценке специалистов, стоимость «живого» товара составляет более 1 000 000 руб.



Сейчас изъятые животные находятся на ответственном хранении. Они проходят карантин. Дальнейшую судьбу «нелегалов» решат фитосанитарные службы. Возможно, их передадут в зоопарк.



В отношении контрабандистов возбуждены дела об административных правонарушениях. Нарушителям грозит штраф размером до трехкратной стоимости контрабандно перемещенного товара.



В Погрануправлении отметили, что с нелегально перемещенными животными в Россию могут попасть опасные вирусные заболевания и инфекции.





