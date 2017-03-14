На границе с Украиной в Ростовской области установят ещё два километра забора





В Ростовской области на границе с Украиной установят забор. Ограждение, протяженностью около двух километров, появится в городе Донецке.



15 марта определился подрядчик, который будет выполнять работы. Пограничное управление ФСБ России по Ростовской области выделило 4,5 млн руб. на изготовление и установку конструкции.



Забор длинной 1800 погонных метров должен состоять из сварных заборных секций с V-образными наконечниками, спиральным барьером безопасности из армированной колючей ленты. В пресс-службе Погрануправления пояснили, что проводятся плановые мероприятия по инженерному оборудованию госграницы.

- На части приграничной территории города Донецка уже установлены ограждения, - отметили в погранслужбе. – Сооружения устанавливаются в местах вероятного направления движения нарушителей и противоправной деятельности.



Напомним, кроме международного автомобильного пропуска, в Донецке есть четыре КПП для местных жителей. Воспользоваться ими могут только жители города и населенных пунктов сопредельного государства, и только в пешем порядке.



Как ранее писал Rostov.ru, забор может появиться и в посёлке Чертково. Если в Донецке рубеж проходит за городской территорией, то в Чертково граница делит улицу Дружбы народов, оставляя на одной стороне российские дома, а на противоположной - украинские. Поэтому процесс разделения на этом участке госграницы проходит гораздо болезненнее.



Отметим, что в 2015 году на инженерные сооружения вдоль границы из федерального бюджета было выделено 6,5 и 10 млн руб. Протяженность конструкций, разделяющих братские народы, около 140 км, включая 40 км заборов и 100 км рвов.