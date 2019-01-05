Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На границе с Украиной в Ростовской области появился ещё один пункт контроля

На границе с Украиной в Ростовской области появился ещё один пункт контроля
Фото: D.infox.ru

Ещё один контрольный пункт пропуска появился в Ростовской области на границе с Украиной. Погранпост открыли в районе хутора Гусев в Чертковском районе. Об этом 9 января сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Ростовской области.

В ведомстве пояснили, что местное КПП установили для пресечения попыток контрабанды и незаконного пересечения границы лицами, скрывающимися от уголовного преследования.
- Функционирование данного поста не создаст каких-либо неудобств местным жителям, - заверили в Погрануправлении. - Пропуск жителей Чертковского района будет осуществляться свободно, по документам, удостоверяющим личность в соответствии с требованиями Правил пограничного режима в погранзоне.

Между тем, дончане, проживающие в приграничных районах, должны всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность и по требованию пограничников предъявить их. А родственники и гости местных жителей, которые планирует их навестить, заранее должны получить пропуск в пограничную зону.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.