На границе с Украиной в Ростовской области появился ещё один пункт контроля



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Ещё один контрольный пункт пропуска появился в Ростовской области на границе с Украиной. Погранпост открыли в районе хутора Гусев в Чертковском районе. Об этом 9 января сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Ростовской области.



В ведомстве пояснили, что местное КПП установили для пресечения попыток контрабанды и незаконного пересечения границы лицами, скрывающимися от уголовного преследования.

- Функционирование данного поста не создаст каких-либо неудобств местным жителям, - заверили в Погрануправлении. - Пропуск жителей Чертковского района будет осуществляться свободно, по документам, удостоверяющим личность в соответствии с требованиями Правил пограничного режима в погранзоне.



Между тем, дончане, проживающие в приграничных районах, должны всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность и по требованию пограничников предъявить их. А родственники и гости местных жителей, которые планирует их навестить, заранее должны получить пропуск в пограничную зону.