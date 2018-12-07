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На границе Ростовской области с Украиной зафиксировали сотни танков

На границе Ростовской области с Украиной зафиксировали сотни танков
На границе Ростовской области с Украиной зафиксировали сотни танков, сообщает Defence Blog.

По информации портала, военная техника была запечатлена в Каменском районе в ноябре 2018 года. Кроме танков, на снимках, сделанных со спутников, можно рассмотреть и военные грузовики.

Отметим, в конце ноября Петр Порошенко ввел на территории «незалежной» военный режим. После введения положения все военные силы начали стягивать на границу с Россией.

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