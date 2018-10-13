На границе Ростовской области и Краснодарского края произошло землетрясение



На границе Дона и Кубани в акватории Азовского моря сейсмологи зафиксировали подземные толчки.



Землетрясение магнитудой 4,3 балла произошло на глубине пять километров. Об этом сообщили 15 октября в управлении МЧС по Краснодарскому краю.



По данным специалистов, эпицентр землетрясения находился примерно в 50 километрах от станицы Камышеватской Краснодарского края. При этом толчки ощущали даже жители Таганрога. По словам таганрожцев, небольшие волны чувствовались на берегу залива.



Между тем сейсмологи отмечают, что причин для беспокойства нет. Угрозы для жизни людей и разрушения построек не существует.