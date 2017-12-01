На форму для волонтёров ЧМ-2018 в Ростове потратят почти 18 млн руб.



Фото: Ya2018.com



В Ростове на экипировку для волонтёров, которые будут работать на ЧМ-2018, потратят почти 18 млн руб. Дирекция по подготовке и проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 года разместила две заявки на сайте госзакупок по 8,9 млн руб. каждая.



На общую сумму планируется закупить бейсболки, рубашки поло, свитшоты (свитер-толстовка), брюки-трансформеры, рюкзаки и дождевики. Согласно контракту, готовится закупка каждой позиции по 2,8 тысяч штук.



Одежда должна быть поставлена не позднее 20 декабря. Подрядчик станет известен уже 6 декабря.

По информации регионального правительства, изначально планировалось, что в дни ЧМ в Ростове будет задействовано 1400 волонтёров. Позже было принято решение в дополнительном наборе ещё 400 человек.



Добровольцы будут помогать гостям ЧМ-2018 ориентироваться на пристадионной территории «Ростов-Арены», выполнять другие организаторские функции.



Ранее, сообщалось, что на возведение фан-зоны для болельщиков в центре Ростова потратят 500 млн руб.