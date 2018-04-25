На фестивале болельщиков на ЧМ-2018 в Ростове выступит группа «Каста»



Стало известно, что группа «Каста» выступит на фестивале болельщиков во время чемпионата мира в Ростове. Реперы исполнят свои хиты в первый день мундиаля, 17 июня.



Кроме этого, на сцену выйдут и другие коллективы из тех стран, чьи команды сыграют в Ростове-на-Дону.



Напомним, в донской столице чемпионат мира пройдет с 17 по 26 июня. Первыми на стадионе «Ростов-Арена» сойдутся Бразилия и Швейцария. Затем, 20 июня, состоится игра между Уругваем и Саудовской Аравией, 23 июня пройдет матч между Кореей и Мексикой. Последняя игра состоится 26 июня. На поле встретятся Исландия и Хорватия. Также в Ростове будет 1/8 финала. Игра пройдет 2 июля.