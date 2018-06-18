На фестиваль «Осада Азова 1641» потратят 2,2 млн рублей



Министерство экономического развития выделят на проведение фестиваля «Осада Азова 1641» 2 миллиона 200 тысяч рублей. Организуют мероприятие за счет бюджета области.



Сейчас ведомство ищет организатора-подрядчика. Согласно техническому заданию, исполнителю предстоит получить разрешение на проведение праздника. Кроме того, надо привлечь 200 военно-исторических клубов и обеспечить их всей атрибутикой. В итоге нужно представить реконструкцию сражения. На площадке должны работать аниматоры и несколько фотозон.



Заявки на участие принимаются до 9 июля. В этот же день выберут победителя.