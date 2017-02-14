На федеральных трассах Ростовской области дежурят спасатели





На федеральных трассах Ростовской области дежурят спасатели.



В связи с неблагоприятными погодными условиями на федеральных трассах М-4, М-23 и М-21 дежурят 14 оперативных групп местных гарнизонов пожарной охраны.

- К работе по стабилизации обстановки на дорогах области привлечены 206 человек личного состава, 139 единиц техники, в том числе от МЧС 62 человека личного состава и 23 единицы техники, - сообщили в донском управлении МЧС Ростовской области.



Вблизи автодорог развернуто 11 пунктов обогрева, с привязкой к участкам трасс, где возможно ухудшение обстановки. Также для оказания помощи большегрузам организовано дежурство четырёх тягачей на опасных участках спуска и подъема.



Напомним, по данным Ростгидромета, неблагоприятные метеосуловия сохранятся в Ростовской области ночью и утром 15 февраля. Ожидается сильный снег, метель, ветер, на дорогах гололедица.