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В фан-зоне в Ростове ожидается до 22 тысяч болельщиков

В фан-зоне в Ростове ожидается до 22 тысяч болельщиков
В период проведения игр чемпионата мира по футболу на Театральной площади будет проводиться фестиваль болельщиков. Жители города смогут наблюдать за играми на большом экране. Об этом 27 апреля сообщили в администрации города.

В среднем болельщики проводят около пяти часов в фан-зоне с момента прибытия на площадку. Максимальная посещаемость ожидается в вечернее время, в период с 18:00 до 22:30. При этом средняя посещаемость фестиваля в день не будет превышать величину максимальной вместимости площадки – 22 тысячи человек.

В фан-зоне планируется установить специализированный павильон, в котором всем посетителям представится возможность получить информацию о Ростове-на-Дону и Донском крае в целом.

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