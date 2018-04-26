В фан-зоне в Ростове ожидается до 22 тысяч болельщиков



В период проведения игр чемпионата мира по футболу на Театральной площади будет проводиться фестиваль болельщиков. Жители города смогут наблюдать за играми на большом экране. Об этом 27 апреля сообщили в администрации города.



В среднем болельщики проводят около пяти часов в фан-зоне с момента прибытия на площадку. Максимальная посещаемость ожидается в вечернее время, в период с 18:00 до 22:30. При этом средняя посещаемость фестиваля в день не будет превышать величину максимальной вместимости площадки – 22 тысячи человек.



В фан-зоне планируется установить специализированный павильон, в котором всем посетителям представится возможность получить информацию о Ростове-на-Дону и Донском крае в целом.