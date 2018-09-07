На этой неделе в Ростовской области установится теплая и ясная погода



На этой неделе в Ростовской области установится теплая и ясная погода. Информацию об этом передает донской Гидрометцентр.



Сообщается, что в понедельник, 10 сентября, по-прежнему ожидаются небольшие осадки. При этом температура воздуха достигнет 27 градусов.



На следующий день порывы ветра усилятся с 3 до 4 метров в секунду. Столбик термометра опустится до +25 градусов.



В среду, 12 сентября, температура останется прежней. По данным Гидрометцентра, осадков не будет.



В четверг станет теплее, температура достигнет +27 градусов. Будет ветрено и без осадков.