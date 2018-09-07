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На этой неделе в Ростовской области установится теплая и ясная погода

На этой неделе в Ростовской области установится теплая и ясная погода
На этой неделе в Ростовской области установится теплая и ясная погода. Информацию об этом передает донской Гидрометцентр.

Сообщается, что в понедельник, 10 сентября, по-прежнему ожидаются небольшие осадки. При этом температура воздуха достигнет 27 градусов.

На следующий день порывы ветра усилятся с 3 до 4 метров в секунду. Столбик термометра опустится до +25 градусов.

В среду, 12 сентября, температура останется прежней. По данным Гидрометцентра, осадков не будет.

В четверг станет теплее, температура достигнет +27 градусов. Будет ветрено и без осадков.

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