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На этой неделе в Ростове будет нестабильная погода

На этой неделе в Ростове будет нестабильная погода
В донской столице ожидается неустойчивая погода. На ближайшей неделе будет и снег, и дождь. Столбики термометров покажут как плюсовую, так и минусовую температуру.

Так, в понедельник, 26 ноября, в Ростове будет пасмурно. Днём ожидается +1°. Ночью станет на один градус теплее, пойдёт дождь.

Во вторник температура поднимется до +7°, дождь будет идти весь день. Вечером термометры покажут +9°.

В среду, 28 ноября, температура резко опустится до -2°, к вечеру и ночи - ещё ниже. Утром дождь начнёт сменяться снегом, который не прекратится до конца недели.

В четверг днём и вечером ростовчан ждёт температура от -4° до -7°. При этом будет сыпать мелкий снег, и начнёт подниматься ветер до семи метров в секунду.

В пятницу погода останется такой же.

На выходных станет немного теплее, однако снег не прекратится.

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