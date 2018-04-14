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На этой неделе в донской столице ожидается пасмурная погода

На этой неделе в донской столице ожидается пасмурная погода
В Ростове-на-Дону на этой неделе будет пасмурно и дождливо. Выпадение осадков прогнозируется со среды.

По данным Ростовского гидрометцентра, первые два будних дня будут теплыми и солнечными. 16 апреля, в понедельник, температура составит +17 градусов. Во вторник воздух прогреется до +21. К среде же похолодает до +19, в четверг столбики термометров покажут +18 градусов.

К выходным температура снизится до +14. Небольшие осадки ожидаются в среду, четверг и пятницу. Ночью похолодает до +7...+9 градусов.

В ночные часы на этой неделе будет +2…+7 градусов, местами - заморозки на поверхности почвы и в воздухе до -3, днём +15…+20. В некоторых районах пройдут небольшие дожди.

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