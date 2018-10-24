На экс-начальника Ростовского центра жд станций возбуждено уголовное дело





В Ростове возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника местного центра организации работы жд станций – филиала ОАО «РЖД». Он подозревается в «Получении взятки в особо крупном размере» и в «Мошенничестве».



По версии следствия, с сентября 2016 по ноябрь 2017 года подозреваемый получил от представителя коммерческой компании более миллиона рублей. За эти деньги он обещал обеспечить фирме беспрепятственную подачу и уборку жд вагонов. Сотрудник РЖД также гарантировал приоритетное отправление поездов, контроль формирования на сортировочных и грузовых станциях составов поездов и грузовых вагонов.

- Кроме того, подозреваемый, после увольнения из «РЖД» в конце ноября 2017 года, продолжил получать деньги от представителя компании, - рассказали в Южном Следственном управлении на транспорте СК России.



С декабря 2017 по май 2018 года подозреваемый получил ещё 420 тыс. руб.



В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия. Расследование продолжается.