На двух зданиях Ростова открыли надписи дореволюционного и советского периодов



В Ростове на двух зданиях в центре города открыли три надписи дореволюционного и советского периодов.



Исторические открытия сделало градозащитное объединение «МойФасад». Первые две надписи ростовчане увидели на здании по адресу: Газетный переулок, 50. Здесь находился доходный дом Платона Григорьевича Португалова.



На первой надписи можно прочитать: «чай, кофе … и какао». К сожалению, слово посередине пока остается непрочитанным. Однако над этим будут работать. Записи удалось сохранить благодаря арендатору здания, магазину «Бутылочка». Сотрудники, обнаружив надписи, обратились в «МойФасад» и помогли очистить буквы и сделать их читабельными.

- Сама история обнаружения этих надписей заслуживает внимания. Они были открыты при расчистке цокольной части здания. Помещение принадлежало другим арендаторам, и с 2010 года слова были накрыты плиткой, и их не было видно. «Бутылочка» снова открыла их. Был ещё третий блок, но после того как мы попытались демонтировать штукатурку, мы его не увидели. Но есть фотографии, на которых видна надпись «шашлыки», - рассказал руководитель объединения «МойФасад» Роман Бочарников.







В 2017 году на здание обрушился капремонт. Зачастую эти ремонты проводятся без учета специфики строения и его архитектуры. По словам подрядчиков, министерство культуры решило полностью заштукатурить кирпичную кладку на цоколе и первом этаже. В результате работники без зазрения совести оштукатурили и исторические надписи.



Летом 2018 года «МойФасад» расчистил фасад, благодаря чему стал виден текст.







Вторую надпись обнаружили по адресу: Серафимовича, 89. Здесь когда-то располагалась свето-водо-электролечебница доктора Рындзюна. Это здание носит охранный статус и признано аварийным. Однако конструктивно оно в хорошем состоянии.



Дом уникален тем, что здесь сохранился единственный в Ростове дореволюционный лифт. В отличном состоянии находятся шахта, решётки и тросы. Скорее всего, сохранилась и кабина. Об этом свидетельствует наличие тросов, уходящих куда-то вниз, в подвал.







Надпись «свето-водо-электролечебница» состоит из двух частей. К сожалению, первую часть открыть не удалось, так как там штукатурка более цепкая. На втором же блоке материал поддался. Одна часть букв белого цвета, а другая – синего. Это связано с тем, что некоторые буквы были обнаружены раньше, потому что штукатурка отвалилась сама собой и открыла их солнцу, ветру и дождю.

- Когда мы очищали вывеску, мимо проходил человек полудепутатского вида. Он спросил, зачем мы это делаем, ведь дом все равно будут сносить. Мы ответили, что пока дом сам не упадет, его не имеют права уничтожать, - вспоминает Роман Бочарников.







После открытия надписей всех гостей угостили горячим домашним сбитнем.



Напомним, что в прошлом году аналогичную дореволюционную рисованную вывеску открыли для горожан на фасаде объекта культурного наследия «Доходный дом И. П. Палеева» в переулке Газетном.



