На Омской и Чехова в Ростове ограничат движение транспорта



В Ростове на двух улицах ограничат движение транспорта. Из-за прокладки газопровода ограничение будет введено на Омской и Петровской.



На Омской нельзя будет проехать с 25 октября по 30 ноября в створе улицы Пришкольной, а также по Пришкольной на участке от Омской до переулка Берёзового.



Кроме того, с 25 октября по 19 ноября будет ограничено движение по проспекту Чехова в створе улицы Петровской, а также по улице Петровской на отрезке от переулка Крыловского до Чехова.