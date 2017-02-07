На дорогах Ростовской области сняты ограничения, введенные из-за погодных условий





В Ростовской области сняты ограничения на трассах, введенные вечером 6 февраля.

- УГИБДД Ростовской области сообщает, что на 09 часов 00 минут 07 февраля 2017 года ограничений движения транспорта, а также перекрытий участков автодорог в связи с погодными условиями на территории Ростовской области не зарегистрировано, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.



Напомним, в связи с гололёдом вечером 6 февраля движение пассажирского транспорта было ограничено на трассе Котельниково - Песчанокопское с 43 по 190 километр автодороги.