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На дорогах Ростовской области сняты ограничения, введенные из-за погодных условий

На дорогах Ростовской области сняты ограничения, введенные из-за погодных условий

В Ростовской области сняты ограничения на трассах, введенные вечером 6 февраля.
- УГИБДД Ростовской области сообщает, что на 09 часов 00 минут 07 февраля 2017 года ограничений движения транспорта, а также перекрытий участков автодорог в связи с погодными условиями на территории Ростовской области не зарегистрировано, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

Напомним, в связи с гололёдом вечером 6 февраля движение пассажирского транспорта было ограничено на трассе Котельниково - Песчанокопское с 43 по 190 километр автодороги.

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