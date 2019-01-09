На дорогах Ростовской области - сложная ситуация из-за мокрого снега и дождя



Фото: Zap-degunino.mos.ru

Жителей Ростовской области предупреждают о сложной ситуации, возникшей на дорогах региона.



В ближайшее время на Дону продолжится выпадение мокрого снега и дождя. Кроме того, в ночь на 11 января и днем в

южной и западной частях области ожидается туман, видимость составит 400-900 метров, временами - до 100 метров. В

некоторых районах - снежная метель. В связи с этим региональное управление ГИБДД просит водителей быть внимательными и аккуратными на дорогах.

- Госавтоинспекция рекомендует всем автолюбителям быть крайне внимательными на дороге, строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем, - отметили в ведомстве.



Добавим, что в пятницу, 11 января, на большей части Ростовской области прогнозируется снег с дождём. Средняя температура по области - до +1…+2 градуса. Накануне управление ГО и ЧС Ростова предупредило об ожидающемся усилении ветра в предстоящие выходные.