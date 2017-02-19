На дорогах Ростовской области ожидаются туман и гололедица





В Ростовской области ожидается ухудшение ситуации на дорогах в связи с неблагоприятными погодными условиями.



В ночь на 20 февраля на Дону ожидаются туман и гололедица. Водителей призывают быть предельно внимательными и осторожными на дорогах региона.

- Управление ГИБДД ГУ МВД по Ростовской области обращает внимание водителей на необходимость выбирать скоростной режим в соответствии с конкретными дорожными и погодными условиями, - отмечают в донской Госавтоинспекции.



Водителям также советуют увеличивать дистанцию до двигающегося впереди автомобиля, не совершать манёвров, не убедившись в их безопасности.