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На дорогах Ростовской области ожидаются туман и гололедица

На дорогах Ростовской области ожидаются туман и гололедица

В Ростовской области ожидается ухудшение ситуации на дорогах в связи с неблагоприятными погодными условиями.

В ночь на 20 февраля на Дону ожидаются туман и гололедица. Водителей призывают быть предельно внимательными и осторожными на дорогах региона.
- Управление ГИБДД ГУ МВД по Ростовской области обращает внимание водителей на необходимость выбирать скоростной режим в соответствии с конкретными дорожными и погодными условиями, - отмечают в донской Госавтоинспекции.

Водителям также советуют увеличивать дистанцию до двигающегося впереди автомобиля, не совершать манёвров, не убедившись в их безопасности.

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