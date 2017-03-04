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На дорогах Ростовской области ожидается туман

На дорогах Ростовской области ожидается туман

В Ростовской области ночью и утром 5 марта ожидается туман. Донская Госавтоинспекция предупреждает водителей об ухудшении видимости на дорогах области.
- При движении по трассам водителям необходимо держать безопасный боковой интервал, соблюдать скоростной режим, не совершать манёвров, не убедившись в их полной безопасности для себя и других участников движения, - сообщают в ГИБДД Ростовской области.
Кроме того, во время тумана дорога становится мокрой, а скорость кажется меньшей, чем в действительности. В связи с этим увеличивается тормозной путь.

Обязательным условием при движении в такой погоде является использование ближнего света фар и противотуманок.

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